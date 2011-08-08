Цена золота уже превысила 1,7 тыс.долл. за тройскую унцию
11:41, 08 августа 2011Финансы
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Цена на золото на бирже в Гонконге превысила $1,7 тыс. за тройскую унцию из-за нестабильности на мировых фондовых рынках, которые демонстрируют значительное падение после того, как S&P впервые с 1917 года понизило наивысший рейтинг США. Утром на торгах в Китае за тройскую унцию золота давали более $1,704 тыс.
На прошлой неделе цена на золото колебалась у отметки в 1,650 тыс., пишет «Газета.Ru».
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