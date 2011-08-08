Опубликован закон о земельном кадастре. Не все нормы вступят в силу с 1 января 2012г.

Закон «О государственном земельном кадастре» опубликован в газете «Голос Украины» (№145 от 6 августа т.г.).

Как сообщал УНИАН, 2 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре».

7 июля т.г. Верховная Рада Украины приняла этот закон в целом.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при регулировании земельных отношений ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществления землеустройства; проведении оценки земли; ведения градостроительного кадастра, кадастров других природных ресурсов; платы за землю.

Кадастр ведется на электронных и бумажных носителях. В случае выявления разночтений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют ведомости на бумажных носителях.

Порядок ведения Государственного земельного кадастра определяется Кабинетом министров Украины в соответствии с требованиями этого закона, кадастр является государственной собственностью.

В систему органов, которые осуществляют ведение Государственного земельного кадастра, входят центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

В кадастр включаются следующие сведения о картографической основе: состав сведений, которые отображаются на картографической основе; дата создания картографической основы; сведения о лице, которое создало картографическую основу; масштаб (точность) картографической основы; система координат картографической основы.

Объектами Государственного земельного кадастра являются земли в пределах Государственной границы Украины; в пределах территории административно-территориальных единиц; в использовании земель; участок.

Сведения кадастра являются официальными. Государственная регистрация земельного участка осуществляется при ее формировании путем открытия Поземельной книги на такой участок.

Финансовое обеспечение ведения и функционирования Государственного земельного кадастра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также, в том числе, за счет взимания платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в него, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра.

За внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в него, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата. Перечень, размеры, порядок взимания и использования платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.