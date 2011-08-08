Налоговики не будут дополнительно проверять аптеки

Налоговики не будут проводить дополнительные фактические проверки аптек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), соответствующее письмо для региональных налоговых органов подписал исполняющий обязанности председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

„Никаких дополнительных проверок или усиления контрольно-проверочной работы мы проводить не будем”, – отметил А.КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

В ГНСУ напомнили, что с 1 августа 2011 года вступило в силу постановление Кабинета министров №785 от 9 июня 2011 года „О перечне изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость”.

Постановлением изменен только перечень изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от налогообложения НДС. Другие вопросы (в том числе относительно усиления контрольно-проверочных мероприятий или порядка ценообразования) постановлением не предусмотрены.