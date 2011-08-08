Актуальным диапазоном для евро/доллара на текущей неделе будет 1.4000-1.4450 - эксперт

Наиболее актуальным диапазоном движения для евро/доллара на текущей неделе будет 1.4000-1.4450, для фунт/доллара – 1.6250-1.6650. После интервенции Банка Японии, диапазон движения доллар/иены может составить 77.50-79.50. Доллар/франк, скорее всего, продолжит движение в рамках 0.7600-0.7900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными новостями по США для валютного рынка на текущей неделе станут: решение по основной процентной ставке ФРС, изменение объёма оборота розничной торговли, изменение объёма запасов на складах оптовой торговли и индикатор уверенности от университета Мичигана. Согласно прогнозам, по ряду статистических показателей ожидается позитивная динамика. Таким образом, USD может получить поддержку.

Из новостей еврозоны стоит выделить изменение объёма промышленного производства еврозоны и индекс потребительских цен Германии. В Великобритании будут опубликованы цифры по изменению объёма промышленного производства, сальдо баланса видимой торговли и ежеквартальный отчёт об инфляции Банка Англии. В Швейцарии и Австралии подлежат публикации данные по безработице.