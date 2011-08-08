Наличный евро возобновил свой рост - эксперт

Наличный евро возобновил свой рост. Курс продажи евровалюты в обменниках в понедельник, 8 августа, повысился на 0,1210 грн. (1,08%) до 11,3190 грн./евро, покупки – на 0,1166 грн. (1,02%) до 11,5244 грн./евро, отмечают эксперты X-Trade Brokers Ukraine.

Как подчеркивают эксперты, на мировом рынке стоимость евро в паре с долларом США на данный момент снижается и торгуется в диапазоне $1,4356-1,4297 на фоне информации о том, что ЕЦБ начал скупать госбумаги Испании и Италии.

Курс наличного доллара к гривне в продаже вырос на 0,0028 грн. (0,03%) - до среднего уровня 7,9714 грн./долл., в покупке – снизился на 0,0052 грн. (0,06%) до 7,9993 грн/долл. Спрэд между курсами покупки/продажи наличного доллара сократился до 0,0279 грн.