Базовая инфляция в Украине в июле составила 0,5%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2011 года против июня составила 0,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 4,1%, против июля 2010 года - 8,6%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, по итогам июля текущего года в Украине зафиксирована дефляция в размере 1,3%, инфляция с начала года составила 4,6%.

Инфляция в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составила 10,6%.