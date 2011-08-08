Межбанк: закрытие торгов - 7,9830/7,9880 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9980, к 12:00 цены снизились 7,9910/7,9925. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9830/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2806/09, к 12:00 цены понизились 0,2801/04. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2794/97. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,5699 (+0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4378/80, а к 15:00 упали 1,4214/16. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4865/11,4945, к 12:00 цены ушли вниз 11,4510/11,4585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3835/11,3945.