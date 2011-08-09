Позиции высокодоходных валют остаются очень шаткими - эксперт

На торгах во вторник, 9 августа, позиции высокодоходных валют остаются очень шаткими, поэтому любая негативная информация столкнет евровалюту ниже отметки 1.41, а фунт – ниже 1.63, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, во вторник участники рынка все внимание направят на результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) США. Несколько ранее будут опубликованы цифры по объему производства обрабатывающей промышленности в Великобритании, а также сальдо торгового баланса Германии.