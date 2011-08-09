С начала года в бюджет Киева поступило 3,2 млн. грн. туристического сбора

С начала года в бюджет г. Киева поступило более 3,2 млн. грн. туристического сбора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

Налоговая напоминает, что в Киеве по решению Киевского городского совета от 30.12.2010 года №573/5385 «О бюджете города Киева на 2011 год» установлена ставка туристического сбора в размере 1%.

В столице на сегодняшний день зарегистрировано 115 плательщиков туристического сбора.

Плательщиками сбора определены граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают на территорию г. Киева, и получают (потребляют) услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в указанный срок.

Взимание туристического сбора на территории города Киева осуществляется: администрациями гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для приезжих и другими заведениями гостиничного типа, санаторно-курортными заведениями; квартирно-посредническими организациями, которые направляют неорганизованных лиц на поселение в дома (квартиры), принадлежащие физическим лицам на праве собственности или на правы пользования по договору найма.