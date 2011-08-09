Минсоцполитики: размер пенсионных выплат «чернобыльцам» не сократится

С принятием поправок к закону о Государственном бюджете на 2011 год в июне т.г. и правительственного постановления от 6 июля т.г. №745 об установлении пенсионных выплат отдельным категориям граждан размер законодательно установленных выплат, гарантированных государством за счет бюджетных средств, по сравнению с фактически выплачиваемыми, не сократился.

Такое разъяснение постановления Кабинета министров, которым устанавливаются меньшие размеры пенсионных выплат, в частности, «чернобыльцам» (№745 от 6 июля 2011 года), УНИАН предоставили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, в министерстве ссылаются на заключительные положения закона от 14 июня 2011 года «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», где указано, что в текущем году нормы и положения ст. 39, 50-52, 54 Закона «О социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» применяются в порядке и размерах, установленных Кабмином, исходя из ресурса бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2011 год.

«Во исполнение этого закона Кабинетом министров принято постановление от 6 июля 2011 года №745 «Об установлении некоторых размеров выплат, которые финансируются за счет средств Государственного бюджета», где для инвалидов, относительно которых установлена связь с Чернобыльской катастрофой, подтверждены постановлениями Кабинета министров от 28 мая 2008 года №530 и от 16 июля 2008 года №654 размеры, в частности, минимальной пенсии…», - отмечается в комментарии Минсоцполитки.

Там также напомнили, что упоминаемыми постановлениями от 2008 года для инвалидов, относительно которых установлена связь с Чернобыльской катастрофой, Кабмин установил доплаты в размерах, которые соответствуют аналогичным, закрепленным постановлением от 2011 года.

Кроме того, министерство ссылается на ст. 95 Конституции, где отмечается, что «исключительно законами Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов».

В то же время, по мнению управляющего партнера LCF LAW GROUP Анны ОГРЕНЧУК, реализация постановления норм постановления Кабинета министров об определении пенсий «чернобыльцев» приведет к снижению социальных гарантий для данной категории населения.

«Ст. 95 Конституции не содержит в себе норм, которые бы устанавливали право Кабмина в ручном режиме регулировать размеры доплат к пенсиям «чернобыльцев» или другим категориям граждан. Конституция только устанавливает обязанность закрепления всех государственных расходов в законе о Государственном бюджете. И уже путем внесения изменений в Закон Украины о Государственном бюджете происходит регулирование размеров пенсий и доплат», - сказал юрист.

Кроме того, по словам А.ОГРЕНЧУК, в данном случае следует говорить о преднамеренном использовании в Законе Украины от 14 июня 2011 года №3491-VI отсылочной нормы (нормы, которая отсылает к другим нормативно-правовым актам), а не нормы прямого действия. «Фактически, это сделано для того, чтобы в завуалированном виде осуществить уменьшение гарантированных законом социальных гарантий граждан. При такой ситуации, действительно, можно говорить, что отмеченные изменения внесены с определенными нарушениями требований ч. 2 ст. 22 Конституции Украины, которой закреплено, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод», - отметила А.ОГРЕНЧУК.

По ее словам, окончательную оценку конституционности данного закона и постановления КМУ может дать исключительно Конституционный суд Украины.

На практике же реализация норм постановления от 6 июля 2011 года №745 приведет к реальному снижению размеров социальных гарантий, предусмотренных для «чернобыльцев», то есть де-факто они будут получать помощь не в четко обусловленном законами Украины размере, а в размере, который будет зависеть от финансовой возможности ПФУ, сказала А.ОГРЕНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2011 года парламентское большинство приняло правки в закон о Государственном бюджете, позволяющие Кабинету министров устанавливать порядок и размеры выплат для чернобыльцев, военнослужащих, надбавки к пенсии для детей войны, исходя из возможностей бюджета, а не основываясь на действующем законодательстве.

6 июля 2011 года правительство приняло постановление №745, которым предусмотрено уменьшение размеров социальных выплат ряду категорий граждан.

В частности, постановлением предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн. и т.д.

В то же время, законом о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 220% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1680,8 грн.), II – 200% ПМ (1528 грн.) и III – 180% ПМ (1375,2 грн.); для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 160% ПМ (1222,4 грн.), II – 150% ПМ (1146 грн.), III – 140% ПМ (1069,6 грн.) и т.д.