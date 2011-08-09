Активы украинских банков выросли на 9,5% - до 1,032 трлн. грн.

Активы украинских банков за январь-июль 2011 г. выросли на 9,5%, в т.ч. за июль - на 1%, - до 1,032 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,189 трлн. грн., из которых: 67,3% – кредиты; 8,2% – вложения в ценные бумаги; 5,9% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,4% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9,1% - до 877,3 млрд. грн. В структуре обязательств 34,4% (или 301,9 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 18,6% (или 163,3 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 19,2% (или 168,4 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12,3% и составил 154,7 млрд. грн., или 15% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 11,8% - до 163 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 августа 2011 года имели 177 банков.