Объем продажи валюты на межбанке 8 августа составил 411,6 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 8 августа т.г. составил 411,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 264,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 299,2 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9980, к 12:00 цены снизились 7,9910/7,9925. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9830/7,9880 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2806/09, к 12:00 цены понизились 0,2801/04. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2794/97. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,5699 (+0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4378/80, а к 15:00 упали - 1,4214/16. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4865/11,4945, к 12:00 цены ушли вниз 11,4510/11,4585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3835/11,3945.