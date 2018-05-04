Украине уже не хватает гривни. Впереди девальвация?

Пока мировой рынок бурно обсуждает ситуацию, сложившуюся в связи с понижением S&P кредитного рейтинга США (впервые с 1917 года снижен с самого высокого показателя ААА до АА+), в Украине произошло немаловажное событие - резко сократился объем средств на корсчетах коммерческих банков, причем за неделю. Так, если к 1 августа он составлял почти 15 млрд. грн., то уже к 8 августа – менее 12 млрд. грн. В прошлом году данный показатель был на уровне почти 25 млрд. грн., к концу весны т.г. – чуть более 20 млрд. грн. Медленно, но уверенно деньги на корсчетах стали «таять» после того, как Нацбанк изменил нормативы резервирования и ужесточил требования к валютным операциям финучреждений. Как результат - остатки на корсчетах комбанков достигли уровня 2006 года.

Для отечественного банковского сектора 12 млрд. грн. – слишком мало, особенно с учетом того, что в 2006 году курс был 5 грн./долл., а сейчас - 8 грн. Поэтому не удивительно, что на текущий момент выросла ставка межбанковских кредитов. К 5 августа она в среднем составляла 9,1%, а в конце июля – менее 3%. То есть, на межбанковском рынке явная нехватка гривни. В этой связи возникает вопрос – куда она делась?

У НБУ есть хобби - изымать нацвалюту с рынка путем продажи своих депозитных сертификатов, но в последнее время объемы таких операций незначительные. Продажу ОВГЗ тоже вряд ли можно считать существенным фактором. Спрос на эти госбумаги небольшой, ажиотаж не наблюдается. Остается один вариант - продажа валюты, в т.ч. из золотовалютных резервов. Согласно данным НБУ, с начала августа общий объем продажи валюты на межбанковском рынке составил в эквиваленте почти 4 млрд. долл. (из них долларов США - почти 2,5 млрд.). В конце прошлой недели показатель таких операций достигал более 1 млрд. в день. Скорее всего, скупка валюты велась для «газовых» расчетов, точнее на подготовку к зиме. Но большая часть валютных операций явно не имела отношения к «голубому топливу». Хотя в отношении США и ЕС все чаще произносится слово дефолт, украинские бизнесмены остаются верными друзьями инвалюты. Об этом свидетельствует и платежный баланс, зафиксировавший массовую конвертацию безналичного доллара в наличный, который затем оседает «в определенных карманах». С начала года вне банковского сектора обращается 5 млрд. наличных долларов, часть суммы была профинансирована за счет золотовалютных резервов НБУ.

Возникает вопрос – что будет дальше? НБУ может осуществить эмиссию гривни, увеличив тем самым объем нацвалюты в обращении. Но произойдет это, скорее всего, ближе к концу года, когда нужно будет профинансировать дефицит госбюджета.

А сейчас дефицит гривни будет стимулировать повышение ставок по банковским депозитам, примерно в пределах 2-3%. На данный момент, с точки зрения населения, они низкие, поэтому вклады украинцев тормозятся, по отдельным видам даже сокращаются.

Дефицит гривни может помочь НБУ сократить спрос на инвалюту, что в свою очередь снимет напряжение в отношении золотовалютных резервов.

Что касается ситуации в США, то на экономику Украины она напрямую не влияет, но провоцирует риски на мировом рынке. Нашей стране и раньше с большой неохотой предоставляли деньги зарубежные инвесторы, а теперь их отношении только усугубится в отрицательном смысле. Кроме того, внешняя торговля Украины на текущий момент дефицитная, теперь «минус» станет еще больше. Цены на основной украинский экспорт - металл и химпродукцию - будут снижаться на фоне опасений второй волны кризиса, а стоимость российского газа продолжит рост. В результате, уже в сентябре мы резко прочувствуем нехватку валюты, а в конце года ее дефицит станет особо болезненным. Раньше «грела» надежда на получение траншей МВФ, но последние события в Украине, в т.ч. и на мировом рынке, ее свели к нулю. А это значит - спрос на валюту придется прокрывать за счет золотовалютных резервов НБУ. И хотя на сегодня они составляют порядка 37 млрд. долл., с учетом спроса сумма невнушительная.

В этой связи НБУ не помешало бы начать плавный процесс девальвации гривни, чтобы к концу года установить курс на уровне 8,3 грн./долл. Это позволило бы частично снять риск сокращения золотовалютных резервов и улучшить ситуацию в экспортной сфере. Причем, начинать девальвацию целесообразно при дефиците нацвалюты. Именно сейчас, поскольку, вполне возможно, что сокращение остатков на корсчетах банков - неспроста…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (УНИАН)