Украина к сентябрю сможет найти компромисс с МВФ - Акимова

Украина к началу сентября текущего года сможет достигнуть компромисса с Международным валютным фондом для продолжения финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, комментируя влияние пенсионной реформы в Украине и отказ от повышения цены на газ для населения на продолжение кредитования МВФ.

«Сейчас правительство активно занимается вместе с представителями МВФ обсуждением инструментов решения этого вопроса. Я абсолютно уверена, что к началу сентября оно будет найдено», - сказала она.

По оценкам И.АКИМОВОЙ, серьезной угрозы разрыва программы финансирования, которую бы озвучивали представители МВФ, на сегодняшний день нет.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований.