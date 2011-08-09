Акционеры «ПриватБанка» утвердили результаты допэмиссии. Банк получил статус "с иностранным капиталом"

Акционеры «ПриватБанка» (Днепропетровск) 8 августа 2011 года на общем собрании утвердили результаты дополнительной эмиссии акций на 3 млрд. 384,936 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«На собрании была утверждена новая редакция Устава, с внесенными изменениями, которые связаны, в первую очередь, с увеличением уставного капитала банка. Акционеры утвердили новый уставной капитал банка в размере 13 млрд. 545,172 млн. грн., решение об увеличении которого на 3 млрд. 384,936 млн. грн. было принято 15 июня 2011 года», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, общим собранием акционеров «ПриватБанка» было принято решение о принятии в состав акционеров иностранного инвестора - кипрской компании Triantal Investments LTD. «Таким образом, ПАО КБ «ПриватБанк» приобрел статус Банка с иностранным капиталом. Данные изменения были внесены в Устав банка», - сообщается в пресс-релизе.

Решениями Общего собрания акционеров «ПриватБанка» действующие персональные составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии переизбраны на новый срок.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments LTD в конце июля 2011 года сообщила о своем намерении приобрести 16 154 900 штук простых именных акций ПАО «ПриватБанк» номинальной стоимостью 209,53 грн. за каждую акцию, общей номинальной стоимостью 3 млрд. 384 млн. 936,197 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.