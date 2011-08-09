Большинство поляков не ожидают ухудшения экономической ситуации в стране - опрос

Варшава. Большинство граждан Польши не ожидают в ближайшие 12 месяцев существенных изменений экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует проведенный в конце июня - начале июля 2011 года опрос польского социологического центра CBOS.

Стабильную ситуацию в экономике ожидают 54% из 1080 опрошенных в рамках исследования поляков против 18%, рассчитывающих на улучшение и 17% - готовящихся к худшим условиям жизни. 11% затруднилось ответить на этот вопрос.

Большинство поляков считают текущую ситуацию «ни хорошей, ни плохой» - 40% опрошенных, 37% - плохой, а 20% - хорошей.

CBOS, который с партнерами провел аналогичный опрос в странах «Вышеградской группы», отметил, что поляки оптимистичнее оценивают состояние экономики, чем граждане Чехии, Словакии и Венгрии.

Согласно опросу, негативные оценки национальной экономике выставили 63% чехов, 69% словаков и 74% венгров против позитивных 10%, 5% и 2 процента, соответственно.

Большинство граждан стран «Вышеградской группы» (35% чехов, 41% словаков и 39% венгров) не ожидают существенных изменений экономической ситуации или готовятся к худшему (51%, 40% и 36%).

Улучшения ситуации ожидают 20% венгров, 10% чехов и 12 процентов словаков.

Как сообщал УНИАН, вступившая вместе со странами «Вышеградской группы» в Евросоюз в 2004 году Польша стала единственной экономикой из 27 государств ЕС, которая продемонстрировала рост в кризисном 2009 году.

С начала августа фондовые рынки в мире начали резко падать из-за опасений инвесторов о возможности новой волны мирового кризиса, вызванного в этот раз возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе. Предыдущий кризис разразился осенью 2008 года из-за кризиса на рынке недвижимости США.