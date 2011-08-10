Apple стала самой дорогой корпорацией в мире. Обошла Exxon Mobil

Компания Стива Джоббса Apple Inc. прибавила во вторник на фондовых торгах 3.4%, став самой дорогой корпорацией в мире, сообщает Associated Press.

Теперь капитализация Apple составляет 338 млрд долл.

До вторника компанией с самой высокой капитализацией была Exxon Mobil Corp., но ее акции потеряли 1.4%, доведя капитализацию нефтяной корпорации до 337 млрд долл., что произошло на фоне падения цен на нефть.