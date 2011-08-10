Apple стала самой дорогой корпорацией в мире. Обошла Exxon Mobil
08:41, 10 августа 2011Финансы
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Компания Стива Джоббса Apple Inc. прибавила во вторник на фондовых торгах 3.4%, став самой дорогой корпорацией в мире, сообщает Associated Press.
Теперь капитализация Apple составляет 338 млрд долл.
До вторника компанией с самой высокой капитализацией была Exxon Mobil Corp., но ее акции потеряли 1.4%, доведя капитализацию нефтяной корпорации до 337 млрд долл., что произошло на фоне падения цен на нефть.
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