Сегодня сопротивлением для евро станет уровень 1,4450 - эксперт

На торгах в среду, 10 августа, позиции высокодоходных валют остаются по-прежнему очень шаткими. Так, сопротивлением для евро станет уровень 1,4450, а поддержкой - 1,4300. Для фунта возможный рост до 1,6430 при поддержке 1,62. Франк по-прежнему будет тяготеть к укреплению. В случае снижения пары доллар/иена ниже 77,00, стоит вновь опасаться валютной интервенции, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными для валютного рынка в среду станут данные по сальдо торгового баланса КНР – положительные новости могут несколько придать позитивности рынку. Кроме того, будут опубликованы данные по инфляции в Германии и по изменению объёма запасов на складах оптовой торговли США.