Госбюджет-2012 будет «предельно экономным»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал Министерство финансов Украины при разработке проекта государственного бюджета на 2012 год предусмотреть в нем меры по сглаживанию возможных экономических рисков на мировых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

«Этот бюджет нам нужно сложить с большим запасом прочности, образно говоря, создать защитную дамбу против вполне вероятных вызовов на мировых рынках. Бюджет должен быть предельно экономным. Дефицит бюджета нужно свести к минимуму», - сказал премьер, отметив при этом, что в документе, в то же время, должны быть отображены адекватные расходы на социальную защиту населения, а также на создание резервов, которые позволят «пережить непростое время».

Премьер также подчеркнул, что проект документа должен коррелировать с программой импортозамещения, которую в настоящее время разрабатывает Министерство экономического развития и торговли, то есть должен быть направлен на защиту и создание условий для отечественного товаропроизводителя.

«Каждую строчку расходов необходимо внимательно проанализировать: как это увеличит внутреннее производство в Украине, как это увеличит потребление украинских товаров и услуг», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этой связи премьер поручил первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли УкраиныАндрею КЛЮЕВУ предельно ускорить разработку программы импортозамещения. При этом при ее разработке привлечь участников рынка.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Н.АЗАРОВ поручил А.КЛЮЕВУ разработать программу импортозамещения товаров производственного назначения.