Украина открыта к внешнему негативу - эксперт

Украина сегодня открыта к негативу от волатильности финансовых и товарных рынков. Так прокомментировал текущую ситуацию на мировых рынках и ее влияние на Украину руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его словам, существенный негатив проявится в украинской экономике в случае закрытия для нее рынка евробондов и существенного падения товарных рынков. Пока, по мнению аналитика, этого не наблюдается, но риски усугубления ситуации за рубежом налицо.

Так, по словам А.ВАЛЬЧИШЕНА, несмотря на подъем рынков акций в Европе, США и Азии после вчерашнего заявления ФРС, взявшего на себя обязательство держать краткосрочные процентные ставки на рекордном уровне 0-0,25% в следующие два года, по сути ФРС подтверждает слабое состояние экономики США. "Дальнейшие ожидания попадают на конец августа, когда состоится симпозиум ФРС, на котором Бен БЕРНАНКЕ (глава ФРС - УНИАН), как обычно, выступит с программной речью по поводу долгосрочных перспектив состояния экономики США, а также будет обсуждаться будущий режим монетарной политики", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН. По его словам, если до того момента статистика по США будет плохой, а так скорее всего и будет, то, возможно, ФРС прибегнет к новой программе выкупа активов с рынка облигаций (QE3). При этом аналитик считает, что вероятность дефолта США - минимальна. Центром проблем, кроме состояния экономики США, по его словам, также является еврозона, где политические расхождения между политиками разных стран и институтов (ЕЦБ) не позволяют принять такое решение, которое бы успокоило рынки.

А.ВАЛЬЧИШЕН также отметил, что в Украине ситуация также усугубляется торможением реформ за год до выборов.