НБУ на сегодня способен удержать курс на уровне 8 грн./долл. - эксперт

Национальный банк Украины на данный момент способен удержать валютный курс на привычном уровне - около 8 грн./долл.

Так прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его информации, в силу вчерашнего падения рубля до почти 30 руб./долл., гривня по индексу ICU усилилась на 2,2% в реальном исчислении за последние несколько дней. "Это может оказывать давление на валютный рынок с точки зрения относительной стоимости валюты, но на данный момент НБУ способен удерживать курс на привычном уровне - почти 8 грн./долл.", - сказал А.ВАЛЬЧИШЕН.

Далее, по словам аналитика, все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне. "Основным внутренним риском страны выступает отсутствие реформ, и главным риском является косметический ремонт над операциями "Нафтогаза", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН.

Аналитик также добавил, что доллар будет оставаться одной из слабых валют мира. Валюты других стран, в первую очередь, развивающихся, по мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, будут находиться под давлением на усиление. "Вместе с тем, на рынках возобновляется высокая волатильность, которая в случае новых шоков на финансовых рынках будет провоцировать бегство капиталов в "тихие гавани", т.е. активы, которые считаются наименее рискованными, – облигации США, Германии, золото", - отметил аналитик.