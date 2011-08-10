Поступления в госбюджет от лицензирования алкоголя и табака составили более 438 млн.грн.

Поступления от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в общий фонд Государственного бюджета Украины в январе-июле 2011 года составили 438,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, от лицензирования производства поступило 131,9 тыс. грн., оптовой торговли – 79,8 млн. грн., от розничной торговли – 355,6 млн. грн.

Сообщается, что на 29 июля 2011 года в Украине действовали 195,587 тыс. лицензий. Из них на производство спирта – 59 лицензий, производство табачных изделий – 12, производство алкогольных напитков – 199, оптовую торговлю – 540, розничную торговлю – 94,777 тыс.