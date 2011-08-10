Председателем Наблюдательного совета банка "Надра" назначен Фурсин

Председателем Наблюдательного совета банка «Надра» назначен председатель правления АО «Мисто Банк» Иван ФУРСИН.

Как говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы банка, это предусмотрено в приказе временного администратора банка «Надра».

Членами Набсовета назначены представители Group DF Limited Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС, Вячеслав ЯКИМЧУК (по совместительству - генеральный директор ООО с ИИ «Райффайзен Инвестмент Украина ООО»), Дэвид БРАУН. Также в состав НС банка "Надра" назначена Анна БЕЗЛЮДНАЯ (главный продюсер ООО «Телевизионное агентство «Профи ТВ», другие занимаемые должности - генеральный продюсер и член правления АОЗТ «УНТК» (Телеканал «Интер»), главный продюсер ОАО «Киевтелемонтаж» (телеканал К1), генеральный директор ЗАО «Украинская медийная компания»).

Никто из указанных лиц не владеет долей в уставном капитале банка "Надра".

Как сообщалось, вчера Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Валентины ЖУКОВСКОЙ на должность председателя правления банка "Надра" на пять лет. На сегодняшний день она является временным администратором банка "Надра".

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,105 млрд. грн., обязательства - 18,505 млрд. грн., уставный капитал - 3,890 млрд. грн., собственный капитал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в первом полугодии т.г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 405 тыс. грн.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.