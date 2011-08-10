Азаров: оснований для изменений курсов на валютном рынке Украины нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что никаких оснований для изменений курсов на валютном рынке Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«У нас есть все основания полагать и рассчитывать на тот курс, который мы заложили в 2011 году. То есть на стабильность курса. У нас позитивное сальдо платежного баланса, достаточно валютных резервов, и поэтому сейчас в данной ситуации нет никаких оснований для понижения курса (гривны) или для укрепления», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, по информации экспертов, Национальный банк Украины на данный момент способен удержать валютный курс на привычном уровне - около 8 грн./долл.

Все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне.

Напомним, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.