ЦИК хочет более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских виборов-2012

Центральная избирательная комиссия предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2012 год более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, сегодня под председательством Владимира ШАПОВАЛА состоялось очередное заседание комиссии.

В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведения выборов народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2012 год в размере 1 млрд. 57 млн. 400 тыс. грн.