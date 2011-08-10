ЦИК хочет более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских виборов-2012
17:53, 10 августа 2011Финансы
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Центральная избирательная комиссия предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2012 год более 1 млрд. 57 млн. грн. на проведение парламентских выборов.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, сегодня под председательством Владимира ШАПОВАЛА состоялось очередное заседание комиссии.
В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведения выборов народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2012 год в размере 1 млрд. 57 млн. 400 тыс. грн.
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