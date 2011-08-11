Цена золота установила новый исторический рекорд - 1801 долл. за унцию

Цены на золото в среду, 10 августа, вновь достигали рекордной величины - стоимость унции драгметалла в ходе торгов достигала отметки 1801 доллара, по итогам торговой сессии рост составил 2,4%.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью мировой рецессии после снижения агентством S&P кредитного рейтинга США, а также развитием ситуации в Европе, и поэтому стремятся вложить средства в надежный актив.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды вырос на 2,4%, до 1784,3 доллара за тройскую унцию, при этом в ходе торгов показатель достигал 1801 доллара за унцию.

Ранее на этой неделе комитет по открытым рынкам ФРС США обнародовал решение по монетарной политике. Регулятор принял решение удерживать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне до 2013 года, однако в своем заявлении не дал намека на новый раунд программы количественного смягчения /QE3/, что разочаровало инвесторов.

Ситуация в Европе в среду также вызвала сильную обеспокоенность инвесторов: информация о том, что президент Франции Николя Саркози и премьер Франсуа Фийон прервали отпуск для участия во внеочередном правительственном совещании, посвященном ситуации на финансовых рынках, вызвала панику из-за предположений, что первые лица страны были предупреждены о скором снижении кредитных рейтингов Франции, позднее агентство Fitch опровергло эти данные. Тем не менее, спекуляции привели к тому, что в ходе торгов в среду акции крупнейших французских банков - Societe Generale SA и BNP Paribas - потеряли в цене 10-20%, передает ПРАЙМ-ТАСС.