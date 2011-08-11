На торгах в четверг позиции евро и фунта могут вновь пошатнуться - эксперт

На торгах в четверг, 11 августа, позиции евро и фунта могут вновь пошатнуться. Основным двигателем на финансовых рынках остаются долговые проблемы еврозоны. И если теперь на рынке уже заговорили о трудностях во Франции, которая является второй крупнейшей экономикой еврозоны, то стоит ожидать еще больших потрясений и изменений курсов валютных пар, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, очередным рубежом для евро/доллара в четверг станет отметка 1.4100; британский фунт может оказаться у уровня 1.6000. Швейцарский франк и японская иена продолжат рост до 0,7100 и 76,00, соответственно, хотя существует вероятность проведения центральными банками этих стран интервенций с целью ослабления курсов национальных валют, что может привести пары USD/CHF и USD/JPY к уровням 0.7500 и 80,00.