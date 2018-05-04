Кабмин "наполняет" бюджет с помощью высокой инфляции и технических манипуляций?

В текущем году доходы госбюджета, согласно официальной статистике, растут рекордными темпами, что дает основания правительству рапортовать о первых экономических достижениях. На самом деле «успех» обусловлен не столько оживлением экономики, сколько техническими манипуляциями и значительной инфляцией. Да и позитивных макроэкономических эффектов от него не предвидится, поскольку новые поступления сразу же «съедаются» коррумпированной системой распределения госсредств.

Феномен успеха бюджетной политики

За первые 7 месяцев в государственную казну поступило около 168,8 млрд. грн., что почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Перечисления в общий фонд госбюжета увеличились почти на треть. Причем рост налоговых поступлений достиг порядка 50%. На фоне скромных 5-7% прироста бюджетных доходов в развитых странах, украинские показатели выглядят просто феноменальными. Это воодушевляет правительство, оно постоянно твердит о своем экономическом прорыве. Между тем, номинальные показатели не всегда свидетельствуют о качественных долгосрочных тенденциях.

Безусловно, хоть и тормозящие, но, тем не менее, положительные экономические наметки (увеличение ВВП, промышленного производства, доходов населения) внесли определенный вклад в позитивные бюджетные показатели. В то же время, украинская экономика восстанавливается не столь быстро, чтобы рост поступлений налогов достигал 50%.

Секрет достижений правительства кроется в высокой инфляции и ряде технических нюансов. Первая приводит к увеличению номинальных показателей доходов бюджета, но это рост не влечет за собой роста реальных показателей. Например, если раньше покупатель платил за литр бензина А-95 7,20 грн., то теперь - свыше 10 грн. Уплата НДС (соответственно, поступления в бюджет) выросла с 1,44 грн. на литре до 2 грн., то есть, почти на 40%. Таким образом, перечисления в бюджет растут как на дрожжах, что не имеет ничего общего с ростом экономики, повышением эффективности работы налоговой службы. Скорее, говорит о неспособности правительства поставить под контроль скачок цен и, что самое главное, о спекуляциях на ситуации. А Госкомстат продолжает рапортовать - цены не только не растут, они снижаются. Однако показатель инфляции в размере 4,6% на фоне роста стоимости продовольствия и топлива делает свое дело - подрывает доверие к компетенции чиновников.

Технические аспекты манипулирования доходами бюджета заключаются в следующем:

* изменениями в Бюджетный кодекс в перечень источников наполнения основного фонда госбюджета добавили 50% поступлений налога на доходы физических лиц Киева (а это около 4-5 млрд. грн);

* из-за непонятной нормы Налогового кодекса в этом году отказано в возмещении НДС аграриям, поэтому около 8 млрд. грн., которые последние должны были получить, можно также записывать в статью сверхдоходов бюджета;

* в этом году также урезано возмещение НДС. При существенном росте экспорта, что фиксируется второй год подряд, объемы по этой статье остаются на уровне 2008 года.

Кроме названных факторов отметим, что в 2011-ом вступил в силу комплекс фискальных мер, которые позволяют налоговикам проводить более жесткое администрирование налогов, а обещанное снижение нагрузки пока остается на бумаге, реализуется в полной мере только в 2015 году.

Относительно колоссального роста доходов общего фонда, из которого финансируется львиная доля расходов социального направления, инвестиционных программ, а также осуществляется обслуживание и погашение долгов госбюджета, то кроме названных факторов также сыграли роль технические аспекты. В этом году часть источников «отобрали» у специального фонда и «перебросили» на общий фонд. Иными словами, в бюджетной системе произошло перераспределение средств. Именно из-за этого колоссальный рост доходов сопровождается снижением поступлений в специальный фонд.

Таким образом, впечатляющие бюджетный суммы далеко не в полной мере являются результатом экономических «подвигов» правительства. Более того, опережающий рост поступлений над темпами восстановления экономики свидетельствует, что власть использует механизмы, которые увеличивают налоговую нагрузку. Ведь если в стране налогов платится больше, чем прирост производства, то взяться эти дополнительные доходы могут только с оборота компаний. Такая политика фискальной мобилизации может быть оправдана, если полученные средства правительство тратит на инвестиционные проекты, которые дадут мощный импульс для активизации экономики страны, от чего выиграют все. Однако Кабмин направляет эти деньги на госзакупки по завышенным ценам, самолеты для президента, дорогие скамейки для метро, дороги в Конча-Заспу, на аренду дорогих офисов для оргкомитета Евро-2012 и пр. В данном контексте рост доходов бюджета, какими бы факторами он не был обусловлен, не будет иметь ровным счетом никаких положительных последствий ни для экономики, ни для граждан.

Алексей Левицкий (для УНИАН)