Сегодня состоится брифинг Акимовой о минимизации влияния второй волны кризиса на экономику Украины

Сегодня в 15.00 в Администрации Президента Украины (ул. Банковая,11) состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины – Представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Ирины АКИМОВОЙ, сообщает пресс-служба главы государства.

Тема брифинга: Поручение Президента Украины об обеспечении стабильности финансовой системы государства и минимизации влияния на отечественную экономику негативных тенденций на международных финансовых рынках.