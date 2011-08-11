Остаток средств на корсчетах банков 10 августа увеличился на 8,5% – до 13,157 млрд.грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 10 августа 2011 года увеличился на 8,5% и на начало дня 11 августа 2011 года составил 13,157 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 11,8%, или на 1,756 млрд. грн.