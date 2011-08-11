Остаток средств на корсчетах банков 10 августа увеличился на 8,5% – до 13,157 млрд.грн.
13:02, 11 августа 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 10 августа 2011 года увеличился на 8,5% и на начало дня 11 августа 2011 года составил 13,157 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 11,8%, или на 1,756 млрд. грн.
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