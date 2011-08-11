Янукович поручил снизить влияние негативной конъюнктуры внешних рынков на Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение об обеспечении стабильности финансовой системы государства и минимизации влияния на отечественную экономику негативных тенденций на международных и финансовых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня, 11 августа, на брифинге журналистам первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабмине Ирина АКИМОВА.

В частности, по ее словам, Президент поручил главам правительства и Нацбанка оценить ситуацию на мировых и украинском финансовых рынках, обеспечить проведение постоянного мониторинга этой ситуации.

Президент также поручил правительству и НБУ подготовить ряд мероприятий по снижению негативного влияния ситуации не внешних рынках, среди которых уменьшение долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров товарами отечественного производства, повышение привлекательности безналичных расчетов.

НБУ также поручено изучить вопрос по поводу увеличения кредитных операций коммерческих банков с предприятиями реального сектора.

И.АКИМОВА также отметила, что главе НБУ поручено разработать комплекс мероприятий для недопущения любых злоупотреблений на валютных рынках Украины.

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку также поручено изучить правовую базу на предмет снижения негативного влияния ситуации на внешних рынках.

Напомним, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.