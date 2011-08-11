Рост ВВП Украины на конец 2011 года составит 4,7-4,8% - Акимова

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на конец 2011 года составит 4,7-4,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Кабинете министров Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, «речь идет о реалистичном, не слишком оптимистичном прогнозе».

И.АКИМОВА отметила, что к концу второго полугодия 2011 года, в 2012 году, на экономику Украины также могут оказать позитивное влияние те действия по дерегулированию украинской экономики, которые были предприняты правительством в первом полугодии текущего года.

И.АКИМОВА также отметила, что ситуация с «Нафтогазом Украины» будет решающим фактором для определения размера бюджетного дефицита. По ее словам, сегодня ведется активная работа по повышению эффективности работы «Нафтогаза», который имеет сегодня значительную долю в бюджетном дефиците.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Также указывается, что рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

В Государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.