Украина и МВФ достигли консенсуса в вопросе доходной части бюджета на 2012 г.

Украина и Международный валютный фонд достигли консенсуса в отношении размера доходной части государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня, 11 августа, на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Кабинете министров Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, сейчас стороны ведут консультации относительно расходной части бюджета на следующий год.

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли украинское правительство выполнять требования МВФ о повышении цен на газ для населения, И.АКИМОВА отметила, что вопрос цены на газ тесно связан с вопросом реструктуризации «Нафтогаза Украины» и обеспечение его финансовой стабильности.

К тому же, по ее словам, вопрос цены на газ также зависит от той цены, которая будет на газ для Украины.

Важным фактором, от которого зависит цена на газ, по ее словам, является финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», которое определяет возможность или невозможность покрытия той разницы цены на газ между ценой на газ для Украины в целом и населением страны.

И.АКИМОВА также сообщила, что сегодня между представителями украинской стороны и МВФ продолжаются консультации относительно результатов голосования за пенсионную реформу, которое недавно состоялось в Верховной Раде.

В целом, по оценке И.АКИМОВОЙ, сторонам понадобится еще около месяца на согласование своих позиций по вышеуказанным вопросам, после чего начинается следующий раунд переговоров.

Как сообщал УНИАН, ранее И.АКИМОВА заявляла, что Украина к началу сентября текущего года сможет достигнуть компромисса с Международным валютным фондом для продолжения финансирования.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований.