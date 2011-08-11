ЕБРР приобрел 15% акций «УкрСиббанка»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел у «BNP Paribas» 15% акций «УкрСиббанка» (г. Харьков).

Об этом говорится в сообщении украинского банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Доля «BNP Paribas» в «УкрСиббанке» сократилась со 100% до 85%.

В конце 2010 года ЕБРР заявил о своем намерении приобрести 15% акции «УкрСиббанка» за 82 млн. долл. (около 653 млн. грн.).

На сегодняшний день уставный капитал украинского кредитно-финансового учреждения составляет 7,512 млрд. грн., а номинальная стоимость 15% акций, соответственно, – 1,127 млрд. грн. Таким образом, ЕБРР приобретал акции «УкрСиббанка» по цене почти на 42% ниже их номинальной стоимости.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 46,286 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 34,787 млрд. грн., обязательства - 41,816 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 4,469 млрд. грн.

"УкрСиббанк" в I полугодии 2011 года получил убыток 558,965 млн. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 85% акций «УкрСиббанка», ЕБРР – 15%.