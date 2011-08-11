Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в июле составило 268,9 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в июле т.г. составило 268,9 млн. долл. (в эквиваленте). Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 837,8 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 391 млн. евро, 236 млн. швейцарских франков, 7,5 млн. австралийских долларов.

В июле Нацбанк из резервов продал 1,107 млрд. долл. США.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 4,981 млрд. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 2,058 млрд. долл. США, продали – 2,923 млрд. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 176,9 млн. долл. США и на 29 июля 2011 года составляли 17,942 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в июле 2011 года увеличились на 0,6% (с начала года – на 9,4%) – до 37 млрд. 813 млн. долл.