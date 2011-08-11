В Украине сегодня отсутствуют факторы, способные повлиять на стабильность гривни - Акимова

В Украине сегодня отсутствуют факторы, способные существенно повлиять на стабильность курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня, 11 августа, на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА.

"Драматических факторов, которые бы повлияли на курс гривни, сейчас нет", - сказала она.

В этой связи И.АКИМОВА сообщила, что платежный баланс Украины положительный, валютные резервы составляют более 37 млрд. долларов, а объем депозитов в национальной валюте увеличивается.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что никаких оснований для изменений курсов на валютном рынке Украины нет. Об этом он сказал 10 августа на брифинге.

«У нас есть все основания полагать и рассчитывать на тот курс, который мы заложили в 2011 году. То есть, на стабильность курса. У нас позитивное сальдо платежного баланса, достаточно валютных резервов, и поэтому сейчас в данной ситуации нет никаких оснований для понижения курса (гривни) или для укрепления», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, по информации экспертов, Национальный банк Украины на данный момент способен удержать валютный курс на привычном уровне - около 8 грн./долл.

Все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне.