Пара евро/доллар на торгах в пятницу может опуститься до отметки 1.41 - экперт

Пара евро/доллар на торгах в пятницу, 12 августа, может снизиться до отметки 1.41, британский фунт продолжит движение между 1.61 и 1.6250. Швейцарский франк, отступивший от исторических минимумов, вероятно, возобновит восходящее движение, а японская иена будет несмело продвигаться к уровню 76, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, основные движения в пятницу, вероятнее всего, будут проходить во вторую половину дня, так как на это время запланированы данные по объёмам розничной торговли в США, а также публикация индикатора уверенности от университета Мичигана, который, согласно прогнозам, снизится до отметки 62. В случае подтверждения прогноза, доллар может получить дополнительную поддержку.