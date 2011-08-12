Кабмин уволил Череповскую с должности директора Госдепартамента по вопросам банкротства
11:44, 12 августа 2011Финансы
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Кабинет министров Украины уволил Ирину ЧЕРЕПОВСКУЮ с должности директора Государственного департамента по вопросам банкротства.
Соответствующее распоряжение Кабмина (№754 от 10 августа т.г.) обнародовано на правительственном портале.
Согласно документу, кадровое решение принято в связи с переходом И.ЧЕРЕПОВСКОЙ на другую работу.
Напомним, И.ЧЕРЕПОВСКАЯ была восстановлена в должности главы Госдепартамента в марте 2010 года после ее освобождения от этой должности предыдущим правительством в марте 2008 года.
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