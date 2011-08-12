ВВП Франции во II квартале показал нулевой рост. Ситуация критическая?

ВВП Франции во II квартале 2011 года показал нулевой рост. При этом в I квартале текущего года рост ВВП Франции составил 0,9%, что стало лучшим результатом последних пяти лет.

Застой экономической деятельности страны за период апрель-июнь может стать сигналом правительству Франции к сокращению расходов и отмене налоговых льгот. Основная причина стагнации экономики Франции – спад потребления домашних хозяйств на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, передает Reuters.

Аналитики агентства прогнозировали рост ВВП Франции во II квартале на 0,3%.

Министр финансов Франции Франсуа Баруан после публикации результатов экономической деятельности страны заявил, что спад темпа развития во II квартале после активного роста за предыдущие три месяца не удивителен.

В последнее время инвесторы все чаще выражают опасения по поводу стабильности экономики Франции, в том числе ее банковской системы.

В среду СМИ сообщали о возможном банкротстве одного из крупнейших французских банков Société Générale. В четверг генеральный директор банка слухи официально опроверг.

В среду президент Франции Никола Саркози прервал свой отпуск на лазурном побережье и вернулся в Париж, чтобы провести экстренное совещание на тему кризиса в еврозоне.

В четверг Франция, Испания, Италия и Бельгия приняли решение ограничить короткие продажи на своих биржах на фоне волатильности на рынке. Эта экстренная мера, применявшаяся и во время кризиса 2008 года, должна снизить колебания фондовых рынков.