Янукович - самый дорогой президент Европы. На его содержание уходит 229 тыс.долл. в день

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ лидирует среди глав европейских государств по уровню ежедневных расходов на его содержание, однако уступает по этим параметрам президентам России и США.

Об этом сообщает журнал "Корреспондент" (№ 31 от 12 августа 2011 года).

В частности, содержание В.ЯНУКОВИЧА составляет 229 тыс. дол. в день, что составляет 675 средних зарплат, которые обычные граждане получают за месяц. На содержание Президента США Барака ОБАМЫ тратится в день 4 242 тыс. долл. в день (зарплаты 1,275 американцев), на содержание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА — 706 тыс. дол. (месячный доход 977 граждан России).

Обеспечение деятельности Президента Франции Николя САРКОЗИ обходится в 440 тыс. дол. (зарплата 169 французов), Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО — в 151 тыс. дол. (зарплата 136 граждан).

Содержание лидера Испании Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО обходится в 169 тыс. дол. (зарплаты 63 граждан Испании), Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель — в 163 тыс. дол. (зарплаты 51 гражданина Германии), Президента Чехии Вацлава КЛАУСА — в 49 тыс. дол. (зарплаты 35 граждан Чехии), Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН — в 93 тыс. дол. (зарплаты 22 граждан Финляндии).

"Если сравнивать абсолютные цифры расходов разных стран на содержание своего первого лица, В.ЯНУКОВИЧ окажется одним из самых дорогих президентов Европы. Если же проанализировать, насколько тяжелым экономическим бременем является глава государства для экономики своей страны, украинский Президент стремительно вырывается в лидеры. В этой дисциплине ЯНУКОВИЧ претендует на серебро в чемпионате Европы и бронзу в первенстве мира среди демократических и частично демократических стран", - пишет журнал.

"Корреспондент" подсчитал, что к концу 2011 года каждый день пребывания В.ЯНУКОВИЧА на должности главы государства будет стоить бюджету 170 тыс. дол. В сумме эти расходы составят 124,5 млн. дол., причем 50 млн. дол. уйдут на дополнительные нужды, которых не было у предшественников В.ЯНУКОВИЧА — аренду самолета, вертолета, реконструкцию резиденций и строительство вертолетных площадок.