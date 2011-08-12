В столичных районных налоговых инспекциях продлен график работы
13:21, 12 августа 2011Финансы
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В столичных районных налоговых инспекциях продлен график работы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.
График работы продлен с целью создания надлежащих условий для налогоплательщиков при предоставлении ими налоговой отчетности, недопущения возникновения очередей и с целью улучшения качества обслуживания налогоплательщиков.
В частности, налоговую отчетность будут принимать: 18, 19 и 22 августа с 8.00 до 20.00 (без перерыва на обед); 20 августа - с 9.00 до 14.00.
Принятие документов осуществляется до последнего налогоплательщика, желающего подать налоговую отчетность.
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