В столичных районных налоговых инспекциях продлен график работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.

График работы продлен с целью создания надлежащих условий для налогоплательщиков при предоставлении ими налоговой отчетности, недопущения возникновения очередей и с целью улучшения качества обслуживания налогоплательщиков.

В частности, налоговую отчетность будут принимать: 18, 19 и 22 августа с 8.00 до 20.00 (без перерыва на обед); 20 августа - с 9.00 до 14.00.

Принятие документов осуществляется до последнего налогоплательщика, желающего подать налоговую отчетность.