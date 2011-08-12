Отрицательное сальдо внешней торговли Украины достигло 5,5 млрд. долл.

За январь-июнь экспорт товаров из Украины по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 42,5% - до 32 млрд. 843,3 млн. долл., импорт в Украину – на 50,8% - до 38 млрд. 352,9 млн. долл., отрицательное сальдо составляло 5 млрд. 509,6 млн. долл., увеличившись в 2,3 раза (в январе-мае 2010 г. – 2 млрд. 371,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, в I полугодии внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Объем экспорта в страны СНГ в I полугодии составлял 36,9% от общего объема экспорта, Европы - 29,6% (в т.ч. в страны Европейского Союза - 28,8%), Азии - 24,9%, Африки - 4,5%, Америки - 3,9%.

Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию -28,2% от общего объема экспорта, Турцию - 6,1%, Италию - 5,4%, Польшу - 4,3%, Беларусь - 2,9%, Китай и Индию по - 2,8%.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них - 33,2% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,5%, механическое и электрическое оборудование - 9,2%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 7%, продукты растительного происхождения - 6,9%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,7%.

Импорт из стран СНГ в I полугодии составлял 47,6% от общего объема, Европы - 30,8% (в т.ч. из стран Европейского Союза - 29,5%), Азии - 15,2%, Америки - 4,8%, Африки - 1,3%, Австралии и Океании - 0,2%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации - 39,3%, Германии - 7,9%, Китая - 7,1%, Беларуси - 4,4%, Польши - 3,7%, США - 3,3%, Италии - 2,2%.

В I полугодии увеличились против I полугодия 2010 г. импортные поставки из Беларуси (на 87,5%), США (на 73,5%), Германии (на 63,5%), Российской Федерации (на 60,1%), Китая (на 47,7%), Италии (на 41,8%), Польши (на 19,6%).

Также в сообщении сказано, что в I полугодии в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 999,9 млн. долл. (увеличение на 66,5%). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 2 843,1 млн. долл. (больше на 89,1%, чем в I полугодии 2010 г.).

За 6 месяцев экспорт давальческого сырья составлял 46 млн. долл. (в 2 раза больше, чем в I полугодии 2010 г.). В то же время в Украину было импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 35,3 млн. долл. (на 64,2% больше объемов I полугодия 2010 г.).