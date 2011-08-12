Задолженность банка «Надра» перед НБУ составляет более 6,8 млрд. грн.

Задолженность банка «Надра» перед Национальным банком Украины (НБУ) составляет 6,847 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Задолженность банка («Надра» - УНИАН) перед Национальным банком Украины по предоставленным кредитам рефинансирования составляет 37% от обязательств банка», - говорится в ответе НБУ на запрос УНИАН.

По данным НБУ, сумма обязательств банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2011 года составила 18,505 млрд. грн. Пресс-служба сообщает, что Нацбанком принято решение относительно продления срока действия договоров по кредитам рефинансирования до 27 июля 2016 года.

По данным регулятора, согласно Плану (программе) финансового оздоровления на период 2011-2016 гг., в частности, предусмотрена капитализация при участии частного инвестора (3,5 млрд. грн. - путем увеличения уставного капитала и 0,9 млрд. грн. - привлечение субординированного долга), а также привлечение средств на условиях субординированного долга от государства на 4,4 млрд. грн.

Пресс-служба также напоминает, что согласно постановлению правления НБУ от 11 февраля 2011 года №38, срок действия временной администрации в банке «Надра» заканчивается сегодня, 12 августа 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,105 млрд. грн., обязательства - 18,505 млрд. грн., уставный капитал - 3,890 млрд. грн., собственный капитал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в первом полугодии т.г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 405 тыс. грн.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.