Дефицит госбюджета Украины сократился в 2,4 раза – до 10,957 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Налоговые поступления составили 119,826 млрд. грн., неналоговые – 17,866 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.