Глава Всемирного банка предвидит новые опасности для мировой экономики

Глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК предвидит новые опасности для мировой экономики. Как передает Радио «Свобода», в интервью газете The Weekend Australian Р.ЗЕЛЛИК расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики, побудившие агентство Standard&Poor’s снизить на прошлой неделе кредитный рейтинг США. По мнению Р.ЗЕЛЛИКА, Евросоюз сделал недостаточно для преодоления долгового кризиса. Накануне правительство Италии утвердило план резкого сокращения бюджетных расходов – в соответствии с требованиями Европейского Центробанка. Сползание к дефолту Греции, Португалии, Италии и Испании угрожает стабильности единой европейской валюты – евро.

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