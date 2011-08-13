В случае возникновения новый мировой кризис отразится на Украине так же сильно, как в 2008 – эксперт

За последние три года в Украине не было сделано ничего, чтобы избежать внешних шоков, и в случае действительно серьезного глобального кризиса (сравнимого по масштабу с событиями 2008 года) у Украины чрезвычайно мало шансов избежать такой же участи, как три года назад.

Такое мнение в комментарии ZN.UA высказал начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий СОЛОГУБ.

«Экономика по-прежнему чрезвычайно зависима от конъюнктуры мировых цен на сталь, производительность и энергоэффективность остаются на низком уровне, а катастрофическая финансовая ситуация в НАК „Нафтогаз Украины“ и затягивание в проведением пенсионной реформы негативно влияют на финансовую устойчивость», — отметил эксперт.

«Не вызывает чрезмерного оптимизма и ситуация в банковской системе. Несмотря на постепенное возобновление кредитования и улучшение финансовых результатов, балансы банков по-прежнему отягощены проблемными кредитами (их доля в кредитном портфеле, по некоторым оценкам, достигает 30-40%). Кроме того, доля валютных кредитов остается высокой, а значит, в случае девальвации гривны банки могут столкнуться с новым валом неплатежей», — уверен Д.СОЛОГУБ.

Однако, по его словам, повторение сценария 2008 года пока является маловероятным и скорее, речь может идти о замедлении темпов восстановления мировой экономики. «В этих условиях более-менее стабильной останется и ситуация в Украине. Хотя не стоит уповать на это и ничего не делать. Первый вопрос на повестке дня — это как можно более быстрое возобновление программы сотрудничества с МВФ, необходимое для обеспечения некой подушки безопасности для финансовой системы и всей экономики страны. Также необходимо, наконец, приступить к решению фундаментальных проблем украинской экономики. Ведь даже если мировой экономике удастся избежать коллапса здесь и сейчас, повторение кризиса 2008 года в Украине будет лишь вопросом времени», — считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

6 августа рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

11 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение об обеспечении стабильности финансовой системы государства и минимизации влияния на отечественную экономику негативных тенденций на международных и финансовых рынках.

Президент поручил Кабмину и НБУ подготовить ряд мероприятий по снижению негативного влияния ситуации не внешних рынках, среди которых уменьшение долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров товарами отечественного производства, повышение привлекательности безналичных расчетов.

НБУ также поручено изучить вопрос по поводу увеличения кредитных операций коммерческих банков с предприятиями реального сектора.

Глава НБУ должен разработать комплекс мероприятий для недопущения любых злоупотреблений на валютных рынках Украины.

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку также поручено изучить правовую базу на предмет снижения негативного влияния ситуации на внешних рынках.