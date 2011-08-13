Правительство Италии утвердило план мер по сокращению расходов на 64 млрд. долларов

Правительство Италии утвердило план мер по сокращению бюджетных расходов на 64 млрд. долларов, сообщает Би-Би-Си.

Согласно требованию Европейского центробанка, Рим должен сбалансировать бюджет страны к 2013 году,.

Правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ утвердило план, несмотря на несогласие со стороны местных властей, которые называют его социально несправедливым.

Экономика Италии находится в плохом состоянии и может пополнить список стран еврозоны, пострадавших от долгового кризиса.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2011 года ВВП Италии возрос всего на 0,1%. По прогнозам, в будущем темпы прироста будут оставаться низкими.

4 августа эксперты британского аналитического Центра исследований экономики и бизнеса обнародовали прогноз, согласно которому Италия не сможет избежать дефолта.

Они считают, что Италия избежит дефолта лишь при условии большого скачка в росте ВВП.

Директор центра Даг МАКВИЛЬЯМС заметил, что хотя Италия смогла утвердить целый ряд жестких бюджетов, и планирует до 2014 года вообще избавиться от дефицита государственного бюджета, итальянская экономика нуждается в большом стимуле для того, чтобы расти более быстрыми темпами.