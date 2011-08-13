НБУ прекратил действие временной администрации в банке "Надра"

Постановлением Правления Национального банка Украины с 13 августа прекращена временная администрация и полномочия временного администратора в ОАО «Коммерческий банк «Надра».

Как сообщают на официальном сайте НБУ, соответствующее постановление №280 приняли 12 августа этого года.

Согласно решению, председателем Правления ОАО "Коммерческий банк "Надра" назначена Валентина Жуковская.

Кроме того, решением Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 12 августа банк "Надра" включен в статус постоянного участника Фонда - свидетельство участника Фонда №085 от 12 августа 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,105 млрд. грн., обязательства - 18,505 млрд. грн., уставный капитал - 3,890 млрд. грн., собственный капитал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в первом полугодии т.г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 405 тыс. грн.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.