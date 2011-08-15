Кабмин поддержал украинских экспортеров

Министерство экономического развития и торговли разработало план мероприятий по преодолению отрицательного сальдо внешней торговли

Согласно проекту соответствующего распоряжения правительства, которое размещено на сайте Минэкономразвития, профильным ведомствам до конца текущего года планируется поручить усовершенствовать механизм применения финансовых инструментов по поддержке экспорта товаров происхождением из Украины.

Также предлагается на постоянной основе осуществлять мероприятия по пересмотру существующих или/и заключению новых договоров и контрактов для снижения уровня цен на природный газ и нефть и отмены ограничений в торговле.

До конца 2011 года запланировано урегулирование вопроса доступа украинской продукции на рынки СНГ, прежде всего, осуществление мероприятий по расширению присутствия отечественной сельскохозяйственной продукции на рынке Российской Федерации.

Также должна быть введена система дифференциации компенсационных выплат из госбюджета производителям за произведенную продукцию в зависимости от ее качества путем совершенствования порядка использования бюджетных средств по бюджетным программам, направленным на повышение качества отечественной сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, должна быть усовершенствована законодательная база в части применения дополнительного импортного сбора с целью улучшения состояния платежного баланса и достижения надлежащего уровня золотовалютных резервов.

Проектом документа предлагается создание благоприятных условий для средне- и долгосрочного кредитования заемщиков-экспортеров путем внесения изменений в нормативно-правовые акты Национального банка в части установления отдельных норм относительно: классификации кредитных операций с заемщиком-субъектом хозяйственной деятельности, который является резидентом Украины и осуществляет экспорт товаров (услуг, работ) украинского происхождения; учета имущественных прав на денежные средства (выручку) заемщика-экспортера по соответствующему внешнеэкономическому договору, в качестве залога, принимаемого к расчету резерва под кредитные риски.

Также предлагается создание условий для снижения объемов потребительского импорта путем ужесточения требований относительно предоставления финансовыми учреждениями потребительских кредитов с учетом платежеспособности заемщика-физического лица.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-мае увеличилось в 2,3 раза – почти до 4,63 млрд. долл.

постоянный адрес статьи: http://economics.unian.net/rus/detail/98721