Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0005-8,0050 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0005/8,0050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2770/0,2775, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4430/11,4510.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4294/1,4296 (пятница — 1,4164/1,4166).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.